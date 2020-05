Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Gemeinde Sundhagen

Sundhagen (ots)

Am Montag, dem 11.05.2020 gegen 12:45 Uhr ereignete sich in Tremt in der Gemeinde Sundhagen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Zur oben genannten Zeit befuhr eine 48-jährige deutsche Frau aus dem Landkreis-Vorpommern-Rügen mit einem PKW Opel die Straße Hof Brüggemann in Tremt und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß sie gegen einen Zaun und kam dort zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen etwa 3.500 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 3,34 Promille. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Frau nach dem Verkehrsunfall weitere alkoholische Getränke zu sich genommen hat, wurde im Rahmen der Beweissicherung eine doppelte Blutprobenentnahme durchgeführt.

Die Frau blieb zwar unverletzt, wurde jedoch aufgrund ihres Zustandes durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht.

