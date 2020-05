Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Laubenbrand in Stralsund

Stralsund (ots)

In den heutigen Morgenstunden (11.05.2020, 06:30 Uhr) brannte in der Kleingartenanlage "Knieper Vorstadt" eine Laube. Polizei- und Feuerwehrkräfte kamen gemeinsam zum Einsatz. Personen sind nicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen brannte die Gartenlaube in voller Ausdehnung als die Rettungskräfte in der Prohner Straße eintrafen, um das Feuer zu löschen. Die Laube wurde trotz der schnellen Löscharbeiten vollständig zerstört und ist in diesem Sinne nicht mehr nutzbar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren zur Spurensicherung sowie zur Ermittlung der Brandursache im Einsatz. Es wird gegenwärtig in alle möglichen Richtungen - vom technischen Defekt bis hin zur vorsätzlichen Brandstiftung - ermittelt.

Wer in diesem Zusammenhang weitere Angaben zum Brand bzw. zur Brandursache machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03831/2890 0 an das Polizeihauptrevier Stralsund zu wenden. Dort werden rund um die Uhr alle Hinweise etc. entgegengenommen.

