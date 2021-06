Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg--Innenstadt: Junger Mann wird von mehreren Personen ausgeraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.29 Uhr, soll ein junger Mann ausgeraubt worden sein. Dieser befand sich in der Bertoldstraße in der Nähe des Konzerthauses, als er eine Gruppe aus ca. acht bis zehn Personen ansprach und um Zigaretten bat.

Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der junge Mann auch geschlagen worden sein soll. Außerdem habe man ihm sein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung war es dem Geschädigten nicht möglich eine Beschreibung der Angreifer abzugeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Die Kriminalpolizei nimmt unter der 0761/8822880 Hinweise entgegen.

