POL-KN: (Villingen-Schwenningen) - Unfallflucht bei der DRK Landesschule

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Albert-Schweitzer-Straße in Villingen ist es von Mittwochmittag auf Donnerstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Gebäude der DRK Landesschule und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 entgegen.

