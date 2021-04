Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Unbekannter Lastwagenfahrer verursacht 8000 Euro Schaden an einem Seat Octavia und flüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen (07./08.04.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden hat ein derzeit noch unbekannter Lastwagenfahrer am Fahrzeugheck eines Seat Octavias angerichtet, der über Nacht, im Zeitraum von Mittwochabend, 18.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Josef-Schüttler-Straße abgestellt war. Der betreffende Parkplatz befindet sich vor dem Anwesen Josef-Schüttler-Straße 20. Vermutlich fuhr der unbekannte Lastwagenfahrer oder Fahrer eines größeren Transportfahrzeugs im genannten Zeitraum zu dicht am Heck des rechtwinklig zur Josef-Schüttler-Straße geparkten Seat Kombis vorbei und beschädigte das gesamte Fahrzeugheck inklusive der Heckklappe bei einem Streifvorgang. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Singen (07731 888-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet dringend um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher.

