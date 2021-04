Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, RW) Dieb stiehlt Werkzeuge aus Container

Villingendorf-Talhausen (ots)

Auf mehrere wertvolle Baumaschinen hatte es ein Dieb in den letzten Tagen abgesehen. Aus einem Werkzeug-Container an der Landesstraße bei Talhausen klaute er zu einem nicht genauen Zeitpunkt ein Stromaggregat, einen Hilti-Schlagschrauber, eine Hilti-Bohrmaschine, einen Makita-Trennschleifer, sowie eine Tauchpumpe. Der Wert der Arbeitsgeräte beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren derartigen Diebstählen von Werkzeugmaschinen in der Region. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

