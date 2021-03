Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Ein 28-jähriger Deutscher und ein 21-jähriger Syrer sind von der Bundespolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden.

Bei dem 28-Jährigen, der am Mittwochnachmittag über die Stadtbrücke vom polnischen Zgorzelec nach Görlitz geradelt war, fanden die Uniformierten Cannabisblüten. Er erklärte, er habe sowohl Zigaretten als auch das Cannabis in Polen gekauft. Weil er bei der anschließenden Einreise offensichtlich gegen die Anmeldepflicht und die Testpflicht im Sinne der Corona-Einreiseverordnung verstoßen hat, muss er in diesem Zusammenhang nun auch mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Auch der 21-Jährige war mit Cannabisblüten aufgefallen. Als er in der vergangenen Nacht auf dem Obermarkt angehalten und nach mitgeführten Gegenständen bzw. berauschenden Mitteln gefragt wurde, drückte er den Beamten als Antwort ein Schraubglas mit den Blüten in die Hand. Diesen Fall übernahm später das Neißerevier.

