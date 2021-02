Polizei Mettmann

POL-ME: Scheunenbrand - Brandursache vermutlich technischer Defekt - Mettmann - 2102081

Mettmann (ots)

Die Brandursache zu einem Scheunenbrand in der Nacht zu Sonntag (14. Februar 2021) an der Straße "Bülthausen" in Mettmann ist nach einer ersten Brandortbegehung durch einen Brandsachexperten weiterhin unklar. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf einen technischer Defekt in der Elektrik. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt.

Das war geschehen:

Gegen 04:15 Uhr wurden Polizei und der Feuerwehr zu einem Gehöft nord-östlich von Mettmann-Metzkausen, an der Straße "Bülthausen", gerufen. Die circa 700qm große Scheune brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung.

Die über Stunden andauernden Löscharbeiten wurden mit einem Großaufgebot der Feuerwehr Mettmann sowie überörtlicher Einsatzkräfte durchgeführt. Hierbei konnte glücklicherweise verhindert werden, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus überschlugen. Die in der Scheune untergestellten Fahrzeuge (mehrere Oldtimer und ein Boot) wurden hierbei vollständig zerstört. Der Gesamtsachschaden wird mit circa 500.000 Euro beziffert.

Eine Begehung des Brandortes am heutigen Montag (15. Februar 2021) durch den Brandexperten des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann hat ergeben, dass als Brandursache ein technischer Defekt in der Elektrik wahrscheinlich ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern diesbezüglich noch an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell