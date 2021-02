POL-ME: Brand in einer Papierfabrik - Brandursache weiterhin unklar - Hilden - 2102079

Polizei Mettmann

Brand in einer Papierfabrik - Brandursache weiterhin unklar - Hilden - 2102079

Mettmann (ots)

Die Ursache für einen Brandausbruch in der Produktions- und Lagerhalle einer Papierfabrik an der Heinrich-Hertz-Straße in Hilden am Sonntagnachmittag (14. Februar 2021) ist auch nach der Begehung durch einen Brandsachexperten der Polizei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brandausbruch in einer Produktions- und Lagerhalle einer Papierfabrik an der Heinrich-Hertz-Straße in Hilden. Bei Eintreffen der von ihm alarmierten Feuerwehr stand die in einer Sackgasse eines Industriegebietes gelegene, circa 40mx50m große Halle bereits in Vollbrand. Trotz eines hohen Kräfteansatzes der Einsatzkräfte der Feuerwehr Hilden sowie überörtlicher Feuerwehrwachen konnte nicht verhindert werden, dass die Halle vollständig ausbrannte.

Der Schaden wird auf mindestens fünf Millionen Euro geschätzt.

Im Rahmen einer Tatortbegehung durch den Brandsachexperten des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Montag, 15. Februar 2021, wurde der Brandort auf eine mögliche Ursache untersucht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist jedoch weiterhin unklar, warum es zu dem Brandausbruch kam. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern diesbezüglich weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

