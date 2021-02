Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in einen Kiosk mit Paketshop - Haan - 2102076

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Montagmorgen des 15.02.2021, um 03.48 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk mit Paketshop an der Düsseldorfer Straße 48a in Haan. Dazu wurde eine Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einem Stein eingeworfen, um in die verschlossenen Räumlichkeiten zu gelangen. Aufmerksame Anwohner wurden durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und sahen insgesamt drei Männer, welche größere Mengen Zigaretten durch das zerstörte Schaufenster ins Freie schafften und dann in einen wartenden, dunklen Kleinwagen mit Dürener Kennzeichen (DN-) schafften. Die vorbildlichen Zeugen informierten umgehend die örtliche Polizei.

Noch vor dem schnellen Eintreffen erster Polizeikräfte am Tatort flüchteten die drei Einbrecher, mitsamt ihrer Beute im Wert von mindestens mehreren hundert Euro, in dem beobachteten Kleinwagen über die Düsseldorfer Straße, in die Hochdahler Straße und von dort weiter in noch unbekannte Richtung. Sie konnten auch im Zuge schneller polizeilicher Fahndungsmaßnahmen leider nicht mehr angetroffen und identifiziert werden. Eine sofortige Überprüfung des von den Zeugen abgelesenen und der Polizei übermittelten Kennzeichens aus dem Zulassungsbereich Düren ergab, dass die Kennzeichen gestohlen wurden und bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der flüchtigen Einbrecher vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

