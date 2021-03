Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Fahrschein von Dresden nach Görlitz

Dresden, Görlitz (ots)

Ohne Fahrschein reiste gestern Nachmittag ein polnischer Fahrgast mit dem Zug von Dresden nach Görlitz. Nun schuldet er dem Eisenbahnverkehrsunternehmen insgesamt 84,10 Euro. Der Mann war kurz nach der Abfahrt in der sächsischen Landeshauptstadt von der Zugbegleiterin nach dem Ticket gefragt worden. Daraufhin teilte der 37-Jährige mit, dass er nicht zahlen will. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Beschuldigten deshalb im Görlitzer Bahnhof in Empfang und zeigte ihn wegen Erschleichens von Leistungen an.

