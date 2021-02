Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher aktiv

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.30 Uhr und Samstag, 07.50 Uhr, beschädigte ein Unbekannter an der Kurt-Schumacher-Allee die Glasscheibe eines Geschäftes.

Ein Einbruch gelang aber nicht.

In der Nacht zu Samstag kam es in zwei weiteren Fällen ebenfalls an der Kurt-Schumacher-Allee zu Beschädigungen an Scheiben, in einem Fall gelang ein Einbruch in ein Büro. Ein zunächst gestohlener PC-Monitor konnte in einem Grünstreifen aufgefunden werden.

Am Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr warf ein Einbrecher an der Oderstraße mittels eines Gullideckels die gläserne Eingangstür eines Geschäftes ein.

Als ein Alarm auslöste, flüchtete der Einbrecher offenbar ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell