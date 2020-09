Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Spielkonsole zweimal angeboten

Kaiserslautern (ots)

Eine Spielkonsole für 150 Euro - das Schnäppchen wollte sich ein 28-Jähriger nicht entgehen lassen. Das Angebot hatte der Mann auf einer Verkaufsplattform in den Sozialen Medien entdeckt. Per Echtzeitüberweisung bezahlte er den Kaufbetrag, doch dann kamen ihm Bedenken: Ist der Verkäufer vertrauenswürdig? Der 28-Jährige bat einen Angehörigen, beim Verkäufer nachzufragen, ob die Konsole noch zum Verkauf steht. Der Anbieter bestätigte und bot die Spielkonsole auch dem Angehörigen an. Jetzt witterte der 28-Jährige Betrug und drohte mit einer Strafanzeige. Sein Geld forderte er vergebens zurück. Der angebliche Verkäufer löschte die Verkaufsanzeige und auch gleich sein Social-Media-Profil. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

