Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegaler Schlafplatz

Kaiserslautern (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 44-Jährige war widerrechtlich auf ein ehemaliges Firmengelände in der Königstraße eingedrungen und hatte dort in einer Halle sein Nachtlager aufgeschlagen. Die Hausmeister fanden ihn am Mittwochmorgen und verständigten die Polizei.

Wieso der Mann, der einen festen Wohnsitz hat, sich diesen Platz zum Schlafen aussuchte, ist unklar. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell