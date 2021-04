Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreis Rottweil) Feuerwehren und Polizei gehen Dieselölspur nach

Schiltach/Schramberg/Dunningen (ots)

Auf Öl-Spurensuche sind am Mittwoch die Feuerwehren Schiltach, Schramberg, Sulgen und Dunningen zusammen mit der Polizei gegangen. In der Hans-Grohe-Straße hatte ein Zeuge am Nachmittag eine größere Ölspur der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr streute daraufhin die Spur, die aus ausgelaufenem Dieselkraftstoff bestand, ab. Kurz darauf wurde bekannt, dass eine weitere Ölspur sich auf der B462 befand und sich bis nach Schramberg zieht. Deswegen wurde auch die Schramberger Wehr alarmiert, die die betroffenen Bereiche abstreute. Nachdem ein Hinweis einging, wonach ein Bus aus dem Kreis Tübingen als möglicher Verursacher in Frage kommt und die Feuerwehr Dunnigen weitere Ölspuren im dortigen Bereich beseitigen musste, wurden am Abend mehrere Abstellorte von Linienbussen überprüft. Im Industriegebiet "Lienberg" wurden die Schramberger Beamten schließlich fündig. Hinter einem geparkten Tübinger Linienbus gab es erneut starke Ölspuren auf dem Asphalt. Zudem roch es stark nach Diesel, weswegen der Unternehmer aus dem Kreis Tübingen informiert wurde. Der 62-jährige Fahrer des Busses bestätigte die nachverfolgte Fahrtroute und veranlasste die technische Überprüfung des Fahrzeugs. Wie hoch die Kosten für die Beseitigung der hinterlassenen Spuren sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

