POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Sattelzug demoliert Tankstelle beim Ausfahren

Oberndorf-Bochingen (ots)

Auf 50 bis 100.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einer Tankstelle im Bochinger Gewerbegebiet "Im Vogelloch", der bei einem Unfall an der dortigen Tankstelle am Mittwochmorgen passiert ist. Der 42-jährige Fahrer eine polnischen Sattelzugs tankte gegen 7 Uhr seinen 40-Tonner dort und fuhr mit seinem Gespann aus Tankstellenareal. Hierbei schwenkte der Auflieger wegen der Überlänge der Ladung aus und beschädigte dabei die Tanksäule. Der Fahrer stoppte kurz und fuhr dann aber weiter. Dadurch wurde die Tanksäule noch stärker demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann mit seinem Lastzug weiter und dies, obwohl andere Personen, die den Unfall mitverfolgt hatten, zum Teil noch dem Sattelzug hinterherrannten. Zwei andere Lasterfahrer erkannten die Situation und folgten mit ihren Lkw dem davonfahrenden Sattelzug Richtung Stuttgart. Wenige Kilometer nach der Anschlussstelle Oberndorf konnten sie den 42-Jährigen an einem Parkplatz zum Anhalten bewegen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Lasterfahrers einbehalten. Den Lastzug, an dem ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, musste er stehen lassen.

