Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Durch Spurwechsel Auffahrunfall verursacht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am 17.08.2021 um 10:45 Uhr kam es am Kurpfalzkreisel zu einem Auffahrunfall bei dem ein Vespa-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 24-Jährige Golf-Fahrerin befuhr vom Luisenring kommend den rechten der beiden Abbiegestreifen in Fahrtrichtung Neckarstadt. Kurz vor der Ampel wechselte sie die Fahrspur nach rechts, Fahrtrichtung Bahnhof, vermutlich ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben der Golf-Fahrerin, etwas nach hinten versetzt, ein Citroen-Fahrer, der den Kurpfalzkreisel in derselben Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser nach rechts aus und bremste. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr dann ein 44-Jähriger Vespa-Fahrer, der sich hinter dem Citroen-Fahrer befand, auf diesen auf und stürzte. Der Vespa-Fahrer erlitt durch den Sturz mehrere Prellungen und wurde in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt. Am Citroen und der Vespa entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell