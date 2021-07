Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen /SBK - 12-jährige Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Schwenningen (ots)

Dienstagmittag (27.07.2021) ist es in Schwenningen im Bereich Römerstraße zu einem Unfall mit einer schwerverletzten 12-jährigen Fahrradfahrerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer gegen 16 Uhr die Mutzenbühlstraße, wollte von dieser in die Römerstraße einbiegen und tastete sich in diese hinein. Hier fuhr das 12-jährige Mädchen, das die Römerstraße bergab fuhr, mit ihrem Fahrrad gegen den VW und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Durch den Aufprall wurde sie schwerverletzt und musste zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Sie trug keinen Fahrradhelm. Der entstandene Schaden an Auto und Fahrrad ist noch nicht bekannt.

