Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neufra, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall an der Einmündung zur B 14 (27.07.2021)

Neufra, Lkr. Rottweil (ots)

Ein Kleintransporter ist am Dienstag an der Auffahrt auf die Bundesstraße 14 bei Neufra auf ein stehendes Auto aufgefahren. Eine 48-jährige Frau fuhr kurz nach 09 Uhr mit einem BMW vom Kreisverkehr der Kreisstraße 5545 bei Neufra Richtung B 14. Vor dem Abbiegen auf die B 14 in Richtung Rottweil hielt die Fahrerin an der Einmündung an. Ein von hinten nahender Fahrer eines Kleintransporters nahm den stehenden BMW nicht wahr und fuhr auf das Auto der 48-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

