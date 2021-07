Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Beim Ausparken anderes Auto beschädigt - Verursacher geflüchtet (27.07.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Unfallverursacher hat am Dienstagvormittag, etwa gegen 11.30 Uhr, beim rückwärts Ausparken im Bereich der Eisenbahnstraße 22 einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota beschädigt. Ohne sich um die Regulierung des am Toyota verursachten Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) entgegen.

