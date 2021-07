Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Bürogebäude (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einbruch in ein Bürogebäude verübt haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Karlsruher Straße. Unbekannte drangen nach Einschlagen von Fensterscheiben in ein Gebäude und entwendeten eine Kamera und einen schwarzen Elektro-Scooter der Marke "Max G30 D". Der Wert des Diebesgutes beträgt insgesamt rund 1.000 Euro. Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

