Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalismus (25.07.2021

Schönwald (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen begangen hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße und in der Bourg-Achard-Straße. Ein unbekannter Mann versuchte bei einer Holzhütte an der "Adlerschanze", den Inhalt einer Mülltonne anzuzünden. Als sich ein Spaziergänger näherte, rannte er davon. An einer Schule in der nahen gelegenen Bourg-Achard-Straße holte der Unbekannte Briefe aus einem Briefkasten, zerriss sie und stopfte sie dann wieder in den Briefkasten. Ebenso zerstörte er von Kindern gebastelte Dekoration in Form von Bienen und Blüten, die sich an einem Kindergarten neben der Schule befand. Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell