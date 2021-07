Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Ausgelöster Brandmelder führt zu Feuerwehreinsatz (27.07.2021)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder hat am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 02 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz am "Haus der Betreuung und Pflege am Stockenberg" geführt. Schnell stellte die mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften in die Freudenstädter Straße ausgerückte Feuerwehr fest, dass kein Brand vorlag. Warum der Melder ausgelöst hatte, konnte nicht festgestellt werden.

