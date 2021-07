Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen - Neufra, Lkr. Rottweil) Radfahrer bei alleinbeteiligtem Sturz schwer verletzt (26.07.2021)

Deißlingen-Lauffen - Neufra, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz auf dem zwischen Deißlingen und Neufra gelegenen Primholzweg hat sich ein 66-jähriger Radfahrer am Montagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit einem Trekkingrad von Lauffen in Richtung Neufra unterwegs. Etwa im Bereich des "Gipsbruches" Lauffen kam der Mann auf die Reste eines Hagelschauers und stürzte. Hierbei zog sich der 66-Jährige Prellungen und Schürfwunden sowie vermutlich eine Beckenfraktur zu. Nach einer Erstversorgung noch an der Unfallstelle brachten eintreffende Rettungskräfte den schwer verletzten Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik nach Rottweil.

