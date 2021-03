Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: B 199 - Kappeln: Unfallflucht am Montagmorgen- weißer Kastenwagen gesucht!

Kappeln (ots)

Am frühen Montagmorgen (22.03.21) kam es auf der B 199 in Höhe Grimsnis zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Kastenwagen mit Hochdach fuhr weiter. Gegen 03:15 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford Fiestas auf der Bundesstraße in Richtung Gelting. Zur Unfallzeit soll der Kastenwagen von einem Parkplatz auf die Straße in Richtung Kappeln aufgefahren sein. Der Ford musste ausweichen, geriet auf die Bankette und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Kastenwagen fuhr weiter.

Hinweisgeber oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinbergkirche (Tel.: 04632 - 8761680 oder Mail: steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de) zu melden.

