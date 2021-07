Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Maserati prallt bei Aquaplaning in Mittelleitplanke (26.07.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Montag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 864 verursacht hat. Ein 40-jähriger Maserati Quattroporte-Fahrer fuhr von Donaueschingen in Richtung Tuningen. Dabei geriet er mit seinem über 400 PS starken Boliden bei starkem Regen wegen nichtangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Das Auto hatte der Mann erst wenige Stunden vor dem Unfall gekauft und zugelassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell