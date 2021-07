Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Diebstahl aus Büroräumen eines Handels für Tierbedarf

Saerbeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (01.07.21) sind unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Tierbedarfshandels an der Straße Welps Esch eingedrungen. Die Täter durchsuchten ersten Erkenntnissen zufolge die Schränke in mehreren Büroräumen. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich aus einer Geldkassette. Wie die Täter in den Gebäudetrakt der Firma gelangten, ist unklar. Die Tat fand statt in der Zeit zwischen 18.00 Uhr am Mittwochabend sowie 06.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

