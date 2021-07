Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt; Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Kreis Steinfurt (ots)

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen beginnen an diesem Wochenende. Die Ersten starten gleich in den Urlaub. Die Kreispolizei Steinfurt möchte in diesem Zusammenhang Tipps geben, wie Urlauber ihre Wohnung oder ihr Haus während der Urlaubszeit vor Einbrechern schützen können. Die Kunst beim Einbruchschutz ist neben den technischen Sicherungsmaßnahmen das Haus bei Abwesenheit nicht verlassen aussehen zu lassen. Dies ist gerade in der Urlaubszeit ein Problem. Die Polizei fährt seit Jahren zu diesem Thema das Konzept "Riegel vor". Dies beinhaltet drei wesentliche Punkte zur Sicherung der eigenen vier Wände. Punkt eins sind aufmerksame Nachbarn. Fragen Sie einen Ihrer Nachbarn oder Bekannten, ob er/sie während Ihrer Abwesenheit auf Ihre Wohnung oder Ihr Haus aufpassen kann. Einige Punkte sollten dabei besonders beachtet werden. - Die Jalousien an den Fenstern sollten immer nur nachts herunter gelassen sein. Kann niemand dafür sorgen, dass die Jalousien täglich heruntergelassen und hochgezogen werden, lassen Sie diese im Zweifelsfall lieber komplett oben. Jalousien sind kein Einbruchschutz. Sie locken die Täter aber an, wenn sie tagsüber heruntergelassen sind. - Der Briefkasten sollte regelmäßig geleert werden. Wenn Sie Abonnements von Zeitungen haben, bestellen Sie diese rechtzeitig ab. - Die Mülltonnen sollten nicht an der Straße stehen bleiben. War die Müllabfuhr da, sollten die Tonnen möglichst zeitnah wieder hereingeholt werden und nicht tagelang vorm Haus stehen. - Bitten Sie Ihren Nachbarn, wenn dieser einen Zweit-Pkw hat, diesen auf Ihre Einfahrt zu stellen. Punkt zwei des Konzeptes "Riegel vor" ist, verdächtige Wahrnehmungen immer über die 110 zu melden. Sollten sich in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Nachbarschaft Personen aufhalten, die Sie noch nie vorher gesehen haben und die sich sehr verdächtig benehmen, rufen Sie die 110 an. Für die Polizei ist es sehr wichtig, dass solche Beobachtungen sehr schnell mitgeteilt werden. Nur so haben die Polizeibeamten die Chance, mögliche Täter zu stellen und festzunehmen. Diese Anrufe sind in JEDEM Fall kostenlos - auch wenn sich später die Beobachtungen als "harmlos" herausstellen sollten. Der dritte Punkt der Kampagne betrifft die technische Sicherung von Wohnungen und Häusern. Selbsterklärend ist hierbei natürlich, dass man seine Sicherheitstechnik auch bedienen muss. Also alle Zugänge verschließen bzw. abschließen - auch Zwischentüren, zum Beispiel zu Kellerräumen oder zum Dachboden. Lassen Sie keine Fenster, Balkon- oder Terrassentüren auf kipp stehen, auch wenn Sie nur kurz außer Haus sind. Ein auf kipp stehendes Fenster ist für Einbrecher wie ein offenes Fenster. Täuschen Sie durch Licht Anwesenheit vor. Mit einfachen Zeitschaltuhren können Sie zu verschiedenen Tageszeiten, besonders natürlich in den Abendstunden durch Licht vortäuschen, dass Ihre Wohnung oder Ihr Haus nicht leer steht. Sie können diesen Eindruck durch den Einsatz eines TV-Simulators verstärken. Lassen Sie aber nicht die ganze Nacht über ihr Haus beleuchtet. Das ist untypisch und könnte so die Aufmerksamkeit von Einbrechern erwecken. Weitere Informationen und Tipps zum Einbruchschutz gibt es auf der Homepage der Polizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/

