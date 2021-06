Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Schulgebäude

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (28.06.21), 16.00 Uhr, und Dienstag (29.06.21), 07.40 Uhr, in das Gebäude der Dietrich-Bonhöffer-Realschule an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie zerstörten mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe am Lehrerzimmer und gelangten so ins Innere. Im Lehrerzimmer durchsuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

