Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Im Zeitraum von Freitag (25.06.), 21.30 Uhr, bis Samstag (26.06.), 12.00 Uhr,ist In der Westfeldmark 6 in Ibbenbüren ein geparktes Fahrzeug angefahren worden. Der schwarze Ford Fiesta wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon: 05451/5914315.

