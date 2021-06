Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrradfahrerin verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwoch (23.06.) kam es gegen 16:35 Uhr auf der Sandkampstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Rheinenserin fuhr mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Eschendorf. In Höhe der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring musste sie aufgrund der dortigen Ampel bremsen. Dabei fuhr ein hinter ihr fahrender Mann seitlich auf ihr Fahrrad auf. Die 59-jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Der Mann war 170 - 175 cm groß, hatte braune nackenlange Haare, trug Arbeitskleidung sowie Kopfhörer. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrades befand sich ein Rucksack. Der Radfahrer, sowie auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

