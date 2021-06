Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, zahlreiche Außenspiegel von Pkw abgetreten

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitagabend (25.06.21) und Samstagmorgen (26.06.21) an der Friedensstraße sowie an der Kolpingstraße zahlreiche Außenspiegel von parkenden Pkw beschädigt. Die Spiegel wurden offensichtlich abgetreten. An der Kolpingstraße waren fünf Autos betroffen - ein weißer Porsche Carrera, ein grauer Mercedes C180, ein schwarzer VW Golf Plus, ein grauer Skoka Fabia sowie ein schwarzer BWM 320l. An der Friedensstraße zerstörten Unbekannte die Außenspiegel an drei weiteren Wagen - an einem grauen VW Sharan, einem schwarzen BWM 330 XD sowie an einem blauen Citroen Xsara Picasso. Die Taten ereigneten sich den Angaben der Geschädigten zufolge alle in derselben Nacht. Die beiden Straßen liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Emsdettener Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell