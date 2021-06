Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Trickdieb stiehlt Geld aus Wohnung

Lotte (ots)

Mit einem Trick hat sich ein Krimineller Zugang zur Wohnung einer älteren Frau an der Ringstraße in Alt-Lotte verschafft. Der Unbekannte gab sich am Samstag (26.06.21) um kurz nach 12 Uhr an der Haustür der Frau als Wasserinstallateur aus. Er behauptete, er müsse dringend etwas an der Wasserversorgung überprüfen. Die Geschädigte, deren Wohnung zu einem Seniorenwohnheim gehört, ließ den Mann herein. Unter einem Vorwand sorgte der Täter dafür, dass sich die Frau im Badezimmer aufhielt. Währenddessen entwendete der Dieb einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Portemonnaie, das im Schlafzimmer lag. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er war groß und schlank, 30 bis 40 Jahre alt und er hatte dunkelblonde Haare. Er trug einen Arbeitsanzug. Er sprach akzentfrei Deutsch. Immer wieder versuchen Diebe, unter falschen Vorwänden in Wohnungen oder Privathäuser zu gelangen, um dort Geld oder Wertsachen zu stehlen. Häufig klingeln die Täter bei älteren Menschen, die alleine leben. Daher warnt die Polizei eindringlich davor, unbekannten Personen Zutritt zu den eigenen vier Wänden zu gewähren. Um sich vor Trickbetrug und Trickdiebstahl zu schützen, sollten folgende Dinge beachtet werden:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an - etwa durch den Türspion oder durch einen Blick aus dem Fenster. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Fordern Sie von Personen an Ihrer Haustür den Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder die vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu. Oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch. Machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik. - Wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden, wählen Sie den Polizeinotruf: 110.

Im Fall des Bargeld-Diebstahls in Alt-Lotte nimmt die Polizei in Ibbenbüren Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/5914315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell