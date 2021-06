Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (23.06.) kam es gegen 13.30 Uhr im Einmündungsbereich Weberstraße/Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen sich begegnenden Radfahrern. Eine 27-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, von der Münsterstraße kommend, in Fahrtrichtung Weberstraße. Auf der Abbiegespur kollidierte sie mit einem etwa 10 - 12 Jahre alten Jungen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich. Der Junge war in Begleitung einer Frau, vermutlich seiner Mutter. Diese lehnte eine polizeiliche Unfallaufnahme ab und entfernte sich mit dem Kind ohne einen Austausch der Personalien. Der schwarzhaarige Junge trug eine khakifarbene Jogginghose und fuhr mit einem neongrünem Fahrrad. Zeugen des Unfalls sowie Angehörige des beteiligten Kindes werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

