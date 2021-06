Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Leerstehendes Firmengebäude in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag den 13.06.2021, gegen 13:30 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen zwei männliche Jugendliche, welche gerade ein leerstehendes Firmengebäudes an der Mainstraße im Ortsteil Norf durch ein offen stehendes Fenster verlassen hatten und in Richtung Ruhrstraße flüchteten. Im Gebäude hatten die Tatverdächtigen ein Feuer gelegt, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein Gebäudeschaden vermieden werden. Ob neben der Brandlegung aus dem Gebäude auch noch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Diese konnten wie folgt beschrieben werden: Eine Person trug eine rote Jacke mit der türkischen Flagge als Emblem. Der andere Tatverdächtige hatte eine weiße Jacke mit roten Streifen im Bereich der Ärmel an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.(kloe/st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell