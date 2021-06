Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Postfiliale

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (3. Juni 2021) gegen kurz nach 23:00 Uhr den Einbruchsalarm einer Postfiliale an der Straße "Vor dem Delltor" ausgelöst, nachdem sie ein Fenster auf der zur Straße "Am Stadtgarten" gelegenen Rückseite des Gebäudes aufgehebelt hatten. Offenbar durch den Alarm abgeschreckt, drangen sie jedoch nicht in die Geschäftsräume ein und flüchteten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

