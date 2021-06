Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Optiker-Filiale

Rees (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (2. Juni 2021) haben unbekannte Täter versucht, in die Geschäftsräume eines Optikers an der Dellstraße einzudringen. Sie hebelten an einer auf der Rückseite des Gebäudes gelegenen Tür herum, gelangten jedoch nicht in die Filiale. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell