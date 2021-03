Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Tür zu Wasserwerk aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 20. Februar (Samstag) und vergangenem Samstag die Tür eines Wasserwerks der Gemeinde Schlangen aufgebrochen. Dieses befindet sich in einem Waldstück an der Quellenstraße. Was die Täter in dem Technikraum, den sie betreten haben, suchten, steht nicht fest. Diebstähle oder weitere Sachbeschädigungen haben sie nicht begangen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

