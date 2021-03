Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Automarder suchen sich gezielt Fahrzeuge der Marke BMW.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Diebe in Detmold aktiv, die sich gezielt Fahrzeuge der Marke BMW ausgesucht haben. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeug hinein zu gelangen. Der Gesamtschaden erreicht einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Ein Tatzusammenhang ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Neitzelweg war ein BMW der 5er-Reihe das Objekt der Begierde. Aus dem am Straßenrand geparkten Wagen entwendeten die Diebe das Navi und das Lenkrad. Aus einem auf einem Parkplatz an der Industriestraße abgestellten 1er-BMW stahlen die Täter das Lenkrad. In zwei weiteren Fällen wurden die Diebe möglicherweise gestört. Aus zwei BMW der 1er-Reihe wurden weder Navigationsgerät noch Lenkrad ausgebaut. Eines der Fahrzeuge stand zur Tatzeit auf dem Kronenplatz (Arminstraße). Den anderen Wagen hatte der Eigentümer im Wismarer Weg geparkt. Ihre Beobachtungen in allen Fällen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

