POL-DU: Obermeiderich: Betrüger bestehlen Senior

Duisburg (ots)

Mit einer Kombination aus Toiletten- und Geldwechseltrick haben ein Mann und eine Frau einen 92-jährigen Mann am Donnerstagmittag (11. Februar, 13:30 Uhr) in einer Wohnung auf der Straße "In den Groonlanden" hinters Licht geführt und ihm Geld gestohlen. Während die beiden zunächst vorgaben, zur Toiletten zu müssen, fragten sie den Senior anschließend, ob er ihnen einen zweihundert Euro Schein wechseln könne. Der Duisburger half auch hier. Danach lenkten ihn die beiden ab und verließen kurze Zeit später die Wohnung. Danach stellte der Senior fest, dass Geld fehlte und rief die Polizei. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist 1,60 Meter groß und trug einen grauen Parker. Die Frau ist 1,65 Meter groß, hat blonde, schulterlange Haare und war mit einer hellen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

