POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Einbrecher erbeuten Werkzeug.

Einen Langhalsschneider der Marke "Hilti" klauten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstag- und Montagnachmittag. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zugang zu einem Nebengebäude des Schlosses an der Varenholzer Straße. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

