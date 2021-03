Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. LKW stößt mit Schulbus zusammen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagmorgen an der Kreuzung Bielefelder Straße/Hellweg ereignete, verletzten sich die beiden Fahrzeugführenden. Gegen 7:10 Uhr beabsichtigte ein 63-jähriger Lemgoer mit einem Muldenkipper (LKW) von der Bielefelder Straße aus nach links in den Hellweg einzubiegen. Dabei übersah er den Ziehharmonika-Bus, der aus Oerlinghausen geradeaus in Richtung Kachtenhausen fahren wollte. Der Bus wurde von einer 46-jährigen Frau aus Lage gelenkt. Die sich in dem Bus befindlichen Schulkinder blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter 05222/98180 beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell