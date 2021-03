Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Fahrzeuge kollidieren frontal - Frau wird schwer verletzt.

Lippe (ots)

Montagmittag befuhr eine 51-jährige Frau aus Herford mit ihrem Skoda die Detmolder Straße (B 239) in Richtung Lage. Gegen 12:30 Uhr geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort prallte sie gegen den LKW eines 58-jährigen Mannes aus Hameln, der in Richtung Detmold unterwegs war. Die 51-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05222/98180 beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen.

