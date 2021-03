Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Wülfer-Bexten. Einbruch zur Tageszeit misslingt.

Lippe (ots)

Bislang Ungekannte versuchten am Samstag in die Wohnung eines Zweifamilienhauses am Detmolder Weg einzudringen. Zwischen 12 und 14:30 Uhr hebelten die Täter an der Wohnungseingangstür, öffnen konnten sie die Tür jedoch nicht. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

