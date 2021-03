Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Goetheweg ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach Diebesgut. Ob den Einbrechern etwas in die Hände fiel steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

