Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

(rf) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigt am 27.02.2021 gegen 14:15 Uhr beim Ausparken einen geparkten Pkw in der Heidenschen Straße in Höhe der Haus-Nr.68. Es entsteht Sachschaden an der Stoßstange des geparkten Fahrzeugs; die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell