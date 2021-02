Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - versuchter Wohungseinbruch

Lippe (ots)

(rf) Unbekannte Täter versuchen am 27.02.2021 zur Mittagszeit die Haustür eines Wohnhauses am Detmolder Weg in Wülfer-Bexten aufzubrechen, was jedoch misslingt.

