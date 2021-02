Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg, Detmold-Pivitsheide und Detmold-Klüt - Trunkenheit im Verkehr

Lippe (ots)

(rf) Am 27.02.2021 trifft die Polizei bei Verkehrskontrollen in den Nachmittags- und Abendstunden drei Fahrzeugführer an, die teilweise erheblich unter Alkoholeinwirkung stehen und dabei ein Fahrzeug führen. Es werden Blutproben angeordnet, die Führerscheine sichergestellt und Strafanzeigen erstattet.

