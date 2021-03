Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen. Bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Freitagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Mann aus dem Kalletal mit seinem Mazda die B 238 in Richtung Hohenhausen. Auf Höhe der Straße "Am Kalkofen" kam er aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Straße ab. Der Mazda touchierte zunächst einen Baum, bevor er frontal mit einem weiteren kollidierte. Der 37-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

