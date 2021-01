Polizei Paderborn

POL-PB: Sonntag, 24.01.2021, 01:00 Uhr, Altenbeken, Bundesstraße 64, Betrunkener Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Altenbeken, B 64 (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 36jähriger Mann aus Altenbeken zu, als er gegen einen Straßenbaum prallte. Der Fahrer war mit seinem Pkw auf der B64 in Richtung Paderborn unterwegs. In Höhe Schwaney kam er bei leichtem Schneefall aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es zum Zusammenstoß kam. Der Altenbekener musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborn Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte seinen Führerschein sicher.

